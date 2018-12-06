أخبار مصر | "مصر للطيران" تطرح أحدث عروضها الترويجية من القاهرة إلى أبو ظبي وأثينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تطرح أحدث عروضها الترويجية من القاهرة إلى أبو ظبي وأثينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت شركة مصر للطيران، عددا من العروض الترويجية لعملائها لوجهات مختلفة حول العالم بما يلاقي رغباتهم، حيث تقدم الشركة تخفيضا بنسبة 45% للمسافرين على رحلاتها إلى أثينا باليونان على الدرجة السياحية و20% تخفيض على درجة رجال الأعمال، ويمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر من الآن وحتى 31 ديسمبرالجاري والاستمتاع بتجربة السفر حتى 14 فبراير 2019.

ومن ناحية أخرى، طرحت "مصر للطيران"، أسعارا تنافسية على رحلاتها من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أبو ظبي بأسعار تبدأ من 3381 جنيها للذهاب فقط في حال حجز التذاكر من الآن وحتى 15 ديسمبر الجاري ويمكن للعملاء السفر حتى 31 مارس 2019.

ويمكن أيضاً للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية على 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 7 رحلات أسبوعياً إلى أثينا و 14 رحلة أسبوعياً إلى أبو ظبي.

