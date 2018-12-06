مصر | بينهم حكم بالإعدام والمؤبد.. سقوط مسجل خطر هارب من 16 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم حكم بالإعدام والمؤبد.. سقوط مسجل خطر هارب من 16 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، من ضبط "أبوالوفا. س. أ" 22 سنة، عاطل، ومقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فـي 16 حكما قضائيا صادر ضده.

وتتضمت الأحكام: حكم بالإعدام شنقًا في قضية قتل عمد، حكم بالسجن المؤبد في قضية ( سلاح وخطف )، حكم بالسجن المؤبد في قضية ( سلاح )، حكم بالسجن المؤبد في قضية ( قتل عمد ) و43 سنة حبس في قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.