مصر | السجن 3 سنوات لمتهم بـ"أحداث عنف النزهة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لمتهم بـ"أحداث عنف النزهة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن 3 سنوات للمتهم سيد رمضان في اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف عين النزهة" التي وقعت في شهر ديسمبر من عام 2013.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين في قتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.

وكما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.

