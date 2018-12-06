مصر | المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"أحداث عنف الدقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"أحداث عنف الدقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بالسجن المؤبد للمتهم أحمد محمد في إعادة محاكمته في قضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع 2015. عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. ونسبت النيابة العامة للمتهم محمد الحسيني على منصور الحاصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة و19 آخرين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن، كما نسبت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.



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