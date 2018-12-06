مصر | خلال 24 ساعة.. تحرير 7980 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تحرير 7980 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

ونجحت الإدارة باشراف اللواء علاء متولي مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من تحرير 7980 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 100 مخالفة تجاوز سرعات و2130 مخالفة نموذج 125.

كما تم ضبط 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري" موقف عشوائي"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 49 دراجة بخارية وسيارة.