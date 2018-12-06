مصر | "الأمن العام" يمنع مذبحة بديروط بين طرفي خصومة ويصادر 10 قطع سلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يمنع مذبحة بديروط بين طرفي خصومة ويصادر 10 قطع سلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملة مكبرة لمتابعة الخصومات الثأرية، والسيطرة على أطرافها، ووأد أي محاولة للقتل وضبط القائمين بها لمنع ارتكاب جرائم جديدة حقنا لدماء.
وشارك في الحملة ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى وقوات الأمن.
واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة ديروط وأسفرت عن ضبط (7 أفراد أطراف خصومات ثأرية، وبحوزتهم 10 قطع أسلحة نارية وذخائر) ضمت رشاش, ٣ بنادق آلية، طبنجة، ٥ فرد خرطوش، ٤٢٥ طلقة نارية مختلفة الأعيرة، ٢٥ خزينة لأسلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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