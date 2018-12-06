مصر | "مباحث التموين" تضبط 3 أطنان سلع غذائية فاسدة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباحث التموين" تضبط 3 أطنان سلع غذائية فاسدة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 16 عدم الإعلان عن أسعار، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 11 إنتاج خبز ناقص الوزن، 12 بيع بازيد من السعر الرسمي، غش تجاري ( زيت طعام، عسل، طحينة، مش ) غير صالحة للاستخدام الآدمي بإجمالي 3 أطنان و378 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

