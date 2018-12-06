مصر | الحبس سنة مع الشغل لصاحب شركة بالأميرية

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالحبس سنة مع الشغل لصاحب شركة النور للاستيراد والتصدير بالأميرية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي وشادي رفقي عبد الفتاح وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت. وأسندت النيابة إلى المتهم "أيمن. ع" وآخرين تهمة تشكيل عصابيا من أغراضه الاتجار في جواهر الترامادول المخدر.

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