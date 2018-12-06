مصر | المشدد 15 سنة لقاتل جارته ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 15 سنة لقاتل جارته ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد.ف" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل جارته لوجود خلافات بينهما في بولاق الدكرور .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار ياسر فاروق التلاوي المحامي العام، قيام المتهم محمد فوزي بقتل المجني عليها صبيحة فتح الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لخلافات جيرة بينهما، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكينا وكمن لها حيث تيقن بمرورها، وما إن وقع نظره عليها انقض عليها وسدد لظهرها طعنة قاسية بسكينه قاصدا قتلها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

