شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تنفيذ مشروعات مائية بقيمة 164 مليون جنيه جنوب الصحراء الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً شاملا من قطاع المياه الجوفية ممثلا في الادارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية حول مجمل الأعمال التي تم تنفيذها لخدمة منظومة الموارد المائية والوفاء بمتطلبات الاحتياجات المائية بمجالات الزراعة والشرب.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد النائية والرى، أن هذا التقرير يأتى ترجمة وتأكيدا لجهود وزارة الموارد المائية والرى في تعظيم الاستفادة من الخزان الجوفى وتطوير منظومة استخدام هذا المورد النفيس طبقا لاستراتيجية وسياسات الادارة المائية الرشيدة التي تنتهجها الوزارة للتغلب على تحديات الندرة المائية في مصر.

ومن جانبه، صرح المهندس مجدي الشحات حسن رئيس الادارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية، بأن الادارة المركزية والإدارات العامة التابعة لها انتهت من تنفيذ حزمة من الأعمال خلال عام كامل بقيمة(164 مليون جنيه) وتشمل حفر وتجهيز عدد (4) آبار جوفية بالفرافرة والداخلة منها عدد (2) بئر تعمل بالطاقة الشمسية وبئر بمنطقة غرب الموهوب بتكلفة (10 مليون جنيه) وكذلك حفر(9) آبار استعواضية بالخارجة بتكلفة (10.3 مليون جنيه) علاوة على حفر(10) آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة (14.2 مليون جنيه) مع توريد وتركيب مواسير بلاستيك بالداخلة بتكلفة (5.6 مليون جنيه).

إلى جانب توريد وتركيب مواسير بلاستيك بطول 19 كم بالفرافرة بتكلفة (10.2 ) مليون جنيه، وإنشاء عدد(4) مأوي لحماية الآبار بسهل بركة بتكلفة (0.3 مليون جنيه) وكذلك تشغيل عدد (25) بئر بالطاقة الشمسية بالداخلة بتكلفة (37.5 مليون جنيه) توريد قطع غيار كهروميكانيكية بتكلفة (50 مليون جنيه) فضلا عن توفير مستلزمات تشغيل هذه الابار من خلال توريد مواد بترولية (سولار + زيوت) بتكلفة 26 مليون جنيه.

وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال بها خلال العام المالي الحالي بقيمة (240 مليون جنيه) للعام المالي 2018/2019 وتشمل حفر عدد(8) آبار استعواضية بالخارجة بقيمة (18.5 مليون جنيه)، إضافة إلى ثلاثة عمليات توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالمنيرة والخارجة وباريس بقيمة (19.75 مليون جنيه) وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بمركز الداخلة وبلاط بقيمة (18 مليون جنيه).

وإنشاء هندسة غرب الموهوب بالداخلة بقيمة ( 2 مليون جنيه) فضلا عن توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالفرافرة بقيمة (12.3 مليون جنيه) وتجهيز عدد (33 ) بئر جوفي بالطاقة الشمسية بقيمة (69 مليون جنيه) علاوة على شراء قطع غيار كهروميكانيكية لإدارات الميكانيكا والكهرباء بقيمة (63 مليون جنيه) وتوريد مواد بترولية (سولار + زيوت) لزوم تشغيل الآبار بقيمة (37 مليون جنيه).

وأشار «الشحات» إلى أن قطاع المياه الجوفية ممثلا في الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية تقوم حاليا بتنفيذ أعمال حفر الآبار الاستعواضية للآبار القائمة لانتهاء عمرها الافتراضي وعدم ملائمة القيسونات الإنتاجية، وتحويل المساقى المكشوفة إلى مواسير PVC ضمن توجه الوزارة نحو تنفيذ تطوير الرى الذي من شأنه ترشيد استخدام المياه بشكل أفضل نتيجة منع التبخر ومنع التسرب الذي ينتج من المساقى المكشوفة فضلا عن مميزات المواسير في سرعة نقل المياه وعليه تم طرح كافة العمليات بتركيب مواسير PVC، كما يجري تنفيذ خطة طموحة لتحويل تشغيل الآبار الحكومية والتي تعمل بالديزل والكهرباء من الشبكة الموحدة إلى التشغيل باستخدام الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن استخدام الطاقة المتجددة له آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية تم الاتجاه تطبيق نظام تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية. وكذلك شراء قطع غيار كهروميكانيكيه لتشغيل وصيانة الآبار وشراء غواطس فضلاً عن قطع غيار لإصلاح الأوناش والمعدات.