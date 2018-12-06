شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يلتقي وفد البنك الدولي لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الخميس، وفد البنك الدولي، بحضور الدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل، والسفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، والمهندس وجدي رضوان معاون الوزير للسكك الحديدية والمترو وقيادات السكك الحديدية.

وناقش الوزير مع الوفد تمويل الدراسات الخاصة بازدواج المسافة من الإسكندرية / المناشي/ إمبابة، وفرص تمويل وصلة المناشي /6 أكتوبر والذي قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة بها، بجانب المشروعات التي يقوم بتمويلها البنك في مجالات النقل المختلفة بمصر.

واستعرض «عرفات» موقف المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها مثل مشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات السكك الحديدية حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة إشارات بني سويف- أسيوط، وأسيوط- نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية بإجمالي 600 مليون دولار.

كما أفاد البنك الدولي بإمكانية دعم شركات القطاع الخاص المتقدمة لتنفيذ مشروعات النقل بالدولة لتقليل نسبة الفائدة وبالتالي تقليل التكلفة لأقل حد ممكن.