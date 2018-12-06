شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف القاهرة»: إنشاء مأمورية تختص بنظر المحاكمات الجنائية بطره (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على طلب المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، بإنشاء مأمورية تتبع محكمة استئناف القاهرة تختص بنظر المحاكمات الجنائية بمنطقة طره.

ووجه المستشار محمد رضا شوكت، الشؤون الإدارية لترشيح عددا من العاملين والموظفين للأعمال الإدارية، وطالب المكتب الفني والمتابعة لترشيح أحد القضاة وندبه للإشراف على المأمورية.

يذكر أن المستشار «شوكت» قد تفقد مجمع محاكم جنايات القاهرة بمنطقة طرة منذ أيّام والذي تم إنشاؤه على أحدث مواصفات قاعات المحاكم وذلك حتى يتم العمل بها.

وقام المستشار «شوكت» يرافقه المستشارين محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ومحمد البشبيشي، ومحمود عبدالفتاح، عضوا المكتب الفني، ببدأ الجولة التفقدية بالمرور على كافة القاعات وغرف المداولة وحجز المتهمين. ووجه باستكمال تكييف غرف الحبس وعزل المبنى عن معهد أمناء الشرطة بمدخل خاص يحمل اسم محكمة استئناف القاهرة ويسلم لمحكمة الاستئناف ليكون تحت إدارتها المباشرة وتزويد الموقع بمحول كهربائي يكفي للتكييف المركزي لقفص الاتهام وقاعات الجلسات وتوفيراستراحة خاصة لأقارب المتهمين بجانب حجرة للمحامين مزودة بدورة مياه.

وشدد رئيس محكمة استئناف القاهرة على ضرورة الانتهاء الفوري من تلك الملاحظات حتى يتم بدأ العمل بتلك القاعات الجديدة بداية من شهر ديسمبر بهدف تحقيق العدالة الناجزة وحتى لا يضار متهم من طول فترة التقاضي.

يتكون المبنى من 4 طوابق وبدروم تم إنشاؤه على مساحة 1000 متر وبه ثلاث قاعات جنايات تم تجهيزهم وفق أحدث الطرق بجانب غرف المداولة وأخرى لأعضاء النيابة العامة وقائد حرس المحكمة بالطابق الأرضي بجانب الحجز.

رئيس استئناف القاهرة يتفقد مجمع محاكم طرة - صورة أرشيفية

رئيس استئناف القاهرة يتفقد مجمع محاكم طرة - صورة أرشيفية

رئيس استئناف القاهرة يتفقد مجمع محاكم طرة - صورة أرشيفية