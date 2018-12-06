شكرا لقرائتكم خبر عن «IEEE GCIoT»: ظهور تطبيقات «إنترنت الأشياء» في مصر بحلول ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لإنترنت الأشياء IEEE GCIoT، والذي تنظمه مبادرة تحدي مصر لإنترنت الأشياء للتحول للمدن الذكية، الخميس، ويستمر حتى الجمعة بمكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور مجدي البيومي، خبير الدوائر الإلكترونية والاستاذ بجامعة لويزيانا، لافاييت بأمريكا ،خلال افتتاح المؤتمر ان مصر تحظى بفرصة جيدة في الاستفادة وتطبيق تكنولوجيا انترنت الأشياء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ظهور بعض تطبيقات انترنت الأشياء في مصر بحلول عام 2020.

وأضاف البيومي خلال كلمته أن التكنولوجيا تتيح على سبيل المثال إقامة الطرق الذكية بالتكامل مع تكنولوجيا السيارات الذكية التي تمثل أحد أهم تطورات السيارات على مستوى العالم، كما يمكن طلب خدمات الأفراد من مقدميها.

وقال حسام فهمي، مدير مبادرة تحدي مصر لإنترنت الأشياء، إن المؤتمر يختص ببحوث إنترنت الأشياء، حيث يجتمع المئات من المشاركين لتقديم نتائج البحوث، ومشاركة الرؤى وتبادل الأفكار، والحصول على آخر المستجدات حول التقنيات وتوسيع الشبكات المهنية، بمشاركة رفيعة لأبرز الشخصيات والعاملين في مجالات الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومية، والذين يرسمون خارطة طريق لأحدث المستجدات بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأحدث الرؤى المستقبلية، كما تتضمن فعاليات المؤتمر أوراق بحثية تمت مراجعتها على نطاق واسع من قبل المتخصصين، فضلاً عن التركيز على أحدث الاتجاهات في مختلف تكنولوجيات إنترنت الأشياء ذات الصلة بموضوع «المدن المستدامة الذكية».

وأضاف «فهمي» أن المؤتمر يسلط الضوء على لعديد من القضايا التكنولوجية الهامة، من خلال جلساته اليومية المتنوعة والحافلة بالمناقشات الثرية، حيث يتم استعراض التجربة الكورية في مجال إنترنت الأشياء، وفي جلسة أخرى يتم التطرق لسياسات إنترنت الأشياء في مصر، فضلاً عن مناقشة سياسات إنترنت الأشياء في مصر خلال جلسة ثالثة، وبخلاف ذلك يتضمن المؤتمر طرح الكثير من الموضوعات الحيوية في باقي الجلسات الأخرى التي تنعقد خلال أيامه الثلاثة، منها دور الجامعات في تطوير صناعة إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورصد إنترنت الأشياء التحديات من حيث التحسينات للثقة والأمن، وإدارة التغيير وتحولات الأعمال في عصر إنترنت الأشياء، والمدن الذكية المستدامة فيما يتعلق بالفرص والتحديات، وتطبيقات وخدمات إنترنت الأشياء، وأمن تقنيات المعلومات، وشبكات إنترنت الأشياء، وتصميم محفز للمدن الذكية المستدامة، وحالات الاستخدام المحلي لـ IoT.

وأشار إلى أن مبادرة انترنت الأشياء هي قومية الهدف منها تنمية المجتمع، تستهدف طلبة الجامعة والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على دعمهم وتدريبهم على تكنولوجيا الأشياء، ومن خلال مسابقة يتم اختيار المتقدمين من المشاريع التخرج والشركات لتصل في النهاية إلى أفضل 10

شركات.

وقال الدكتور مصطفى النعناعي، رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر وأستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إن المؤتمر له العديد من الأجزاء منها عرض مجموعة من الأبحاث المتقدمة في 10 دول حول العالم بشأن مجال انترنت الأشياء، وبالإضافة إلى عرض لمناقشة المدن الذكية، ويضم مجموعة من كوريا سيعرضون تجربتهم، مجموعة من المتحدثين حول العالم، بالإضافة إلى معرض سيقام بالتزامن مع المؤتمر.

وقال الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لمجمع الإبداع ببرج العرب والمدير التنفيذي لجمعية اتصال، أن فكرة المجمع أنشأت منذ أكثر من سنتين وهي تتكون من عدة تحالف يجمع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، وأن التحالف يتكون من 17 عضواً.

وأضاف «شديد»: «أن المجمع يخدم محافظات الإسكندرية وبحيرة ومطروح وغيرها، يهدف إلى بناء مجتمع تكنولوجي من خلال 5 محاور أبرزهم محور لتعريف التكنولوجيا ومحور لدعم الشركات وبحوث تطبيقية ومحور مؤتمرات بالإضافة إلى التشغيل للشركات الصغيرة والمتوسطة مجمع في منطقة التكنولوجيا ببرج العرب.

وأشار إلى «أن المجمع يستهدف في الشركات الناشئة من دعمها بـ 200 ألف جنيه لكل شركة، وتقديم لها دعم كامل، ويتم اختيار الشركات من خلال مسابقة سنوية يتم تصفية المتقدمين على 10 شركات فقط».

ويناقش المؤتمر الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام تكنولوجيا انترنت الأشياء سبل الحفاظ على الأمن الشخصي بها وتطبيقات المدن الذكية، والتي يقدمها خبراء مختصين من دول عدة منها هولندا وألمانيا وفرنسا وأمريكا، كما يقام على هامش المؤتمر معرض ومسابقة لاختيار أفضل مشروعات التخرج ومشروعات الشركات الناشئة على هامش المؤتمر.

ويقام بالمؤتمر بالشراكة بين جمعية مهندسي الكهرباء والتكنولوجيا، ومجمع الإبداع ببرج العرب، وجامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويشهد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، مشاركة رفيعة لأبرز الشخصيات والعاملين في مجالات الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومية، والذين يرسمون خارطة طريق لأحدث المستندات بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأحدث الرؤى المستقبلية، كما تتضمن فعاليات المؤتمر أوراق بحثية تمت مراجعتها على نطاق

واسع من قبل المتخصصين، فضلاً عن التركيز على أحدث الاتجاهات في مختلف تكنولوجيات إنترنت الأشياء ذات الصلة بموضوع «المدن المستدامة الذكية».

ويسلط المؤتمر الدولي الثاني لإنترنت الأشياء (IEEE GCIoT)، الضوء على عديد القضايا التكنولوجية الهامة، من خلال جلساته اليومية المتنوعة والحافلة بالمناقشات الثرية، حيث يتم استعراض التجربة الكورية في مجال إنترنت الأشياء The «Korea Case study»، ويتحدث خلالها كل من Mr. Angelo Kim، وMr. Kyuwon Lee، وفي جلسة اَخرى يتم التطرق لسياسات إنترنت الأشياء في مصر، ويدير الجلسة دكتور محمد شديد «اتصال»، فضلاً عن مناقشة سياسات إنترنت الأشياء في مصر خلال جلسة ثالثة، وبخلاف ذلك يتضمن المؤتمر طرح الكثير من الموضوعات الحيوية في باقي الجلسات الأخرى، التي تنعقد خلال أيامه الثلاثة، منها دور الجامعات في تطوير صناعة إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورصد إنترنت الأشياء التحديات من حيث التحسينات للثقة والأمن، وإدارة التغيير وتحولات الأعمال في عصر إنترنت الأشياء، والمدن الذكية المستدامة فيما يتعلق بالفرص والتحديات، وتطبيقات وخدمات إنترنت الأشياء، وأمن تقنيات المعلومات، وشبكات إنترنت الأشياء، وتصميم محفز للمدن الذكية المستدامة، وحالات الاستخدام المحلي لـ IoT.