شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مصابا فى تفجير استهدف مركز للشرطة بإيران وجماعة معارضة تتبنى الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيران عن حصيلة الإصابات بحادث وقع صباح اليوم، الخميس، بمدينة تشابهار جنوب شرق البلاد عن وقوع 27 مصابا فى الحادث الذى استهدف مركز شرطة المدينة، وأن حالة واحدة بحالة خطيرة.

وأدى الحادث إلى مقتل 3 من عناصر الشرطة الإيرانية وأفراد أمن مركز شرطة تشابهار.

وتباينت الروايات الإيرانية عن الحادث، وبينما قالت وسائل إعلام انفجار سيارة مفخخة، قال قائد القوات البرية للحرس الثورى الإيرانى اللواء محمد باكبور، أن مسلحين حاولوا اقتحام مركز الشرطة بسيارة بها مواد متفجرة، لكن تصدت لهم أفراد الأمن.

من جانبها تبنت جماع أنصار الفرقان السنية المعارضة للنظام الإيرانى والتى تنشط فى سيستان وبلوشستان الحادث، وأعلنت على مسئوليتها عن الحادث.