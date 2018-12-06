شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى والصغرى بالعاصمة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة شمالا، حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطارعلى السواحل الشمالية والوجة البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 19 والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 20 والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 22 والصغرى 12 درجة.