شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الشتاء بدأ مبكرا وتحسن الأحوال الجوية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء تحسن تدريجى بالأحوال الجوية، من يوم السبت المقبل، بانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية فقط وهدوء نسبى فى نشاط الرياح.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن فصل الشتاء بدأ مبكرا، قائلا: "التوزيعات الضغطية الحالية توزيعات شتاء وليست خريف".

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.