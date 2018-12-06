شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجدى يعقوب يقدم العزاء فى شقيق رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، التعازى لرجل الأعمال الإماراتى خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، فى وفاة شقيقه الأكبر الراحل محمد الحبتور، حيث استقبله الحبتور لتلقى التعازى.

ونشر خلف الحبتور، صور زيارة الدكتور مجدى يعقوب، لتقديم التعازى فى شقيق رجل الأعمال الإماراتى، وعلق عليها "البروفيسور سير مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، يعزى خلف الحبتور وعائلته فى وفاة المغفور له بإذن الله محمد بن أحمد الحبتور".



الدكتور مجدى يعقوب يعزى أسرة الحبتور

وتوفى الشقيق الأكبر لكل من خلف الحبتور وسلطان بن أحمد الحبتور اليوم، الأربعاء، وسوف تقام صلاة الجنازة اليوم، بعد صلاة العصر فى مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدبى وسيوارى جثمانه الثرى فى مقبرة القوز بعد الصلاة.

وسيقام العزاء للرجال فى منزل رجل الأعمال الإماراتى خلف أحمد الحبتور، فى جميرا الصفا 1 شارع الوصل دبى، والعزاء للنساء بمنزل المغفور له بإذن الله محمد الحبتور.



أسرة الحبتور تتلقى التعازى من الدكتور مجدى يعقوب



استقبال الدكتور مجدى يعقوب لتقديم العزاء لأسرة الحبتور

أسرة الحبتور تتلقى العزاء من دكتور مجدى يعقوب