شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: القاهرة تشهد أمطارا خلال ساعة.. واليوم ذروة حالة عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، قمة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد أغلب الأنحاء فرص لسقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة سقوط أمطار خلال ساعة، مشيرا إلى استمرار نشاط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الأجواء، موضحا أن سقوط الأمطار يحدث فى مناطق دون غيرها وفق تواجد السحب وتكاثرها والعوامل الضغطية، قائلا :" القاهرة مش كلها تمطر مره واحده".

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.