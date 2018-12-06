شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مسئول بالإسكندرية طلب رشوة 150ألف جنيه من شاب لتعيينه مساعد تُربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل مسئول بحى غرب الإسكندرية منصبه وساوم شاب على 150 ألف جنيه لتعينه مساعد تُربى، فتم القبض عليه أثناء تقاضيه رشوة.
تلقت مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغاً من أحد المواطنين، مقيم مينا البصل بالإسكندرية، باستغلال "وائل.م" 40 سنة، مسئول بحى غرب الإسكندرية، ومقيم مينا البصل موقعه الوظيفى فى الرقابة، وإجراء المعاينات اللازمة للمدافن والمقابر وفحص طلبات المتقدمين للعمل بوظيفة " مساعد تربى، وتربى"، وتزكيتهم، والاتفاق معه على تقاضى مائة وخمسون ألف جنيه، على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تعيينه فى تلك الوظيفة.
وعقب تقنين الإجراءت تم ضبط المتهم أثناء تقاضيه عشرون ألف جنيه كدفعة من المبلغ المتفق عليه، فى مينا البصل، وبحوزته "سيجارة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
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