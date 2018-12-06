شكرا لقرائتكم خبر عن ابن القنصل..ضبط صاحب سوابق يزور الشهادات الطبية والصحية بالأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالإسكندرية لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية، وترويجها وبيعها لراغبى الحصول عليها.

جاء ذلك في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم بكافة أشكالها ، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "جمال.ج " 62 سنة، سائق ، مقيم بالمنتزه بالإسكندرية، سبق إتهامه فى 8 قضايا " ضرب - سرقة "، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية ، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية ، متخذاً من محل لإصلاح الأدوات المنزلية ملكه - كائن بدائرة قسم ثان المنتزه - مقراً لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمحل ،وبحوزته "800 شهادة فحص طبى لراغبى الزواج منسوب صدورها لوزارة الصحة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" ، 500 تقرير طبى خالى البيانات منسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، 300 مستخرج رسمي منسوب صدورها لبعض المستشفيات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، 200 قرار أجازة مرضية منسوب صدورها للهيئة العامة للتأمين الصحى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، و250 شهادة مرضية منسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية ، مستغلاً سابقة عمله بوظيفة سائق بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حيث تمكن من الحصول على النماذج المضبوطة خالية البيانات ، وقام بمهرها بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لتلك الجهة ، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.