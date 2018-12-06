شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد برنامج الأمم المتحدة يزور مركز استضافة وتوجيه المرأة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة بزيارة مركز استضافة وتوجيه المرأة بمحافظة المنيا فعاليات وزارة التضامن الاجتماعى فى مناهضة العنف ضد المرأة.

ورأس الوفد ممثلا عن الوزارة نيفين عثمان، مستشارة وزيرة التضامن للجمعيات الأهلية ومدير مديرية التضامن بالمحافظة وبليرتا اليكو مدير برنامج الأمم المتحدة للمرأة فى مصر وشيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر ساندرا عزمى مدير برنامج تمكين وحماية المرأة فى هيئة كير.



وقام الوفد بتفقد أعمال تطوير البنية التحتية لمركز الاستضافة بالمنيا بالإضافة إلى عقد مجموعة من الحوارات مع بعض المترددات على المركز ومع العاملين ومع الرائدات الاجتماعيات العاملات على رفع الوعى بقضايا حماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال.

كما زارالوفد فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وهو جهة شريكة فى مواجهة كافة أشكال العنف و التميييز ضد المرأة وقام الوفد بحضور اجتماع مع اللجنة المحلية التى تم تشكيلها لمواجهة قضايا العنف ضد المرأة بالمحافظة والمكونة من مدير مديرية التضامن الاجتماعى ومدير مديرية الشباب والرياضة و مقررة المجلس القومى للمرأة ومدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة وممثل عن وحدة مناهضة العنف بجامعة المنيا وممثل عن وحدة مناهضة العنف بمديرية الأمن وممثل عن التربية والتعليم وممثل من إدارة المرأة بديوان المحافظة وممثل من مركز استضافة وتوجيه المرأة بالمنيا وممثلين من بعض الجمعيات الأهلية ذات الصلة

و بدأت وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل يقارب 6 مليون جنيه مصري من برنامج الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية فى مشروع لتطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة والذى يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسيدات المعرضات للعنف من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز الإستضافة وتطوير قدرات العاملين والجمعيات الأهلية المسند إليها المشروع وزيادة الوعى المجتمعى بخدمات مراكز الإستضافة وباهمية مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة بالإضافة إلى تطوير النظم المؤسسية لمراكز الإستضافة وتطوير معايير جودة ومؤشرات متابعة وتقييم وتطوير اللوائح والنظم الإجرائية لهذه المراكز

كما تم تطوير البنية التحتية لمركزيين فى الدقهلية والمنيا ويتم حاليا الانتهاء من مركزين آخرين بالجيزة واااسكندرية

وجدير بالذكر أن مراكز استضافة وتوجيه المرأة هو أحد الخدمات المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعى و الجمعيات الأهلية الشريكة والتى تهدف إلى ترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف سواء من الأهل او الزوج وتمكينهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج فى الأسرة والمجتمع مع تقديم بعض خدمات الاستشارات الأسرية والتوعية المجتمعية





وفد برنامج الأمم المتحدة يزور مركز استضافة وتوجيه المرأة بالمنيا (1)



وفد برنامج الأمم المتحدة يزور مركز استضافة وتوجيه المرأة بالمنيا (2)



وفد برنامج الأمم المتحدة يزور مركز استضافة وتوجيه المرأة بالمنيا (3)



وفد برنامج الأمم المتحدة يزور مركز استضافة وتوجيه المرأة بالمنيا (4)



