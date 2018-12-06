شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح معرض الغذاء الأفريقى "فوود أفريكا 2018" السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد غد السبت، معرض الغذاء الأفريقى "فوود أفريكا" 2018 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، ويقام المعرض تحت رعاية كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.

ويهدف المعرض لتقديم حلول متنوعة للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى من جميع أنحاء العالم لعرضها فى مصر أفريقيا، كما يشكل المعرض فرصًة للشركات العاملة فى هذا المجال، حيث يمكنهم عقد الاجتماعات والتواصل مع بعضهم البعض وإجراء المفاوضات والصفقات التجارية.

