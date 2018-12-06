شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بيلاروسيا بالقاهرة يهنئ مصر بنجاح معرض " إيديكس 2018 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة الحكومة المصرية على نجاح تنظيم أول معرض عسكرى " ايديكس 2018 " معربا عن رضائه من نتائج مشاركة بلاده فى هذا المعرض. وقال- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن رومان جولوفتشينكو رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية فى بيلاروسيا شارك خلال زيارته للقاهرة فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجارى فى افتتاح المعرض الدولى الأول للصناعات العسكرية والدفاعية الذى اختتم أمس بالقاهرة، وأجرى مباحثات هامة مع عدد من كبار المسؤولين فى مصر ورؤساء الوفود الأجنبية المشاركة فى المعرض.

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