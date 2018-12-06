شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صرف القاهرة تسيطر على تجمعات مياه الأمطار وتعلن استمرار الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عادل زكى، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه تم السيطرة على تجمعات مياه الأمطار كان أهمها مناطق أمام المنصة، وأسفل كوبرى الفنجرى، وطريق العروبة، وأمام مستشفى الجلاء.

وأضاف رئيس شركة الصرف بالقاهرة، فى تصريح خاص ، أن الشركة مازالت فى حالة طوارئ ، حتى تحسن حالة الطقس، مشيرا إلى أن ما يقرب من 75 سيارة شفاط متمركزة فى نقط رئيسية حول القاهرة للتدخل الفورى لشفط المياه فور تجمعها.

و أشار زكى، أن التعامل جارى الآن لشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الفرعية بعد الانتهاء من الرئيسية، من خلال التحرك بناء على شكاوى المواطنين وغرفة العمليات والخطوط الساخنة الخاصة بالشركة.