شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب: 2.6 مليار جنيه قيمة الإحلال والتجديد بموازنة 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2018/2019.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بلغت اعتمادات الإحلال والتجديد، بمشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2018/2019، نحو 2.6 مليار جنيه، وذلك لرفع كفاءة الأصول والمحافظة على استمرارية تقديم الخدمة.

وأضاف أن مشروع الموازنة التقديرية أظهر انخفاض العجز النقدى بنحو 500 مليون جنيه عن العام المالى 2017/2018، بجانب توقع انخفاض نسبة الفاقد من المياه المباعة ليصل فى العام المالي 2018-2019 إلى 27.6%، نظراً لاتخاذ الشركات التابعة حزمة من الإجراءات الفنية، كالتوسع فى برامج الكشف عن التسرب DMA، وشراء عدادات جديدة واستبدال من لا يعمل بها، والتوسع في لجان "الخلسة"، التى ترصد توصيل بعض المواطنين للمياه خلسة، دون دفع الرسوم المقررة.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس ممدوح رسلان تطور كمية المياه المُنتجة لتصل حالياً إلى 28.9 مليون م3/يوم، لتغطى 98 % من عدد السكان، مشيراً إلى أنه من المستهدف معالجة 10.8 مليون م3 من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، لتصل نسبة تغطية الصرف الصحى إلى 59.7% من عدد السكان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن طاقات محطات التحلية الحالية تبلغ 290 ألف م3/يوم، وطاقات المحطات الجاري تنفيذها 571 ألف م3/يوم، وطاقات المحطات المخطط تنفيذها ضمن الخطة العاجلة 2018/2020، 806 آلاف م3/يوم.

وأشار المهندس ممدوح رسلان إلى أنه جار العمل لتوصيل خدمة الصرف الصحى لـ447 قرية بحلول عام 2022، لتساهم فى رفع نسبة تغطية الصرف الصحى بالريف المصرى.