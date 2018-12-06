الأسوشيتدبرس: معرض إيديكس أتاح فرصا لمشترى الأسلحة لتنويع مصادرهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأسوشيتدبرس، الأمريكية، إن المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية الذى أستضافته مصر "إيديكس"، هذا الأسبوع، أتاح للمشترين الرئيسيين للأسلحة فرصا واسعة لتنويع مصادر أسلحتهم.
وأشارت الوكالة فى تقرير، الخميس، حول المعرض الذى استمر لثلاثة أيام بين 3 و5 ديسمبر، أنه شهد قرابة 4000 جناح عرض وحوالى 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة. ووصف الكثيرون المعرض كحدث لتعزيز مكانة الدولة على المسرح العالمى وتقديم صورة للأمن.
وأضافت أن المعرض كان فرصة أيضا لجذب مشترين كبار من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، وأتاح منصة إضافية لعدد متزايد من تجار الأسلحة العالميين. وتنقل عن مسئولون قولهم إنهم يسعون إلى تعزيز التعاون على مستوى العالم، وإدخال تكنولوجيات فى الإنتاج المحلى، وحتى البدء فى تسويق بعض المعدات المنتجة محليًا.
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