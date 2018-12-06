مصرع 6 وإصابة 10 مواطنين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق (أسيوط - سوهاج)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: لقي 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 10 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق (أسيوط - سوهاج) إثر اختلال عجلة القيادة في سائق السيارة. الواقعة بدأت بتلقي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إشارة من شرطة النجدة، مفادها ورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق (أسيوط-سوهاج) بالقرب من مصنع أسمنت أسيوط. انتقلت على الفور سيارات الإسعاف والحماية المدنية ومعدات وحدة الإنقاذ السريع إلى مكان الحادث، وبالفحص والمتابعة تبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين بينهم طفلين وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج؛ وتم نقلهم لمشرحة مستشفى الإيمان العامة، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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