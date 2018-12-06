تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة تتصدرها الانتظار الخاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 آلاف و565 مخالفة مرورية، تتصدرها الانتظار الخاطئ بـ 1806 مخالفات تليها نموذج 125 بـ1785 مخالفة.

كما تم حجز 13 توك توك، وضبط 25 موقفا عشوائيا، وتحرير 34 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و55 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة بالإضافة إلى 122 حالة تصالح فوري.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.