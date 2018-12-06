ضبط 71 قضية تموينية و11 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 71 قضية متنوعة، أبرزها 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و11 مخبزا مخالفا، و14 منشأة بدون ترخيص.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.