ضبط 3 أطنان مواد غذائية فاسدة داخل مخزن بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الخميس، مخزن مواد غذائية غير مرخص بمنطقة الهرم.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط مالك المخزن وبحوزته 3 أطنان و378 كيلو جراما مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي (زيت طعام، عسل، طحينة، مش).

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.