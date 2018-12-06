تصل لـ45%.. مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلات أبوظبي وأثينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
طرحت شركة مصر للطيران، تخفيضات للركاب لوجهات مختلفة حول العالم، بدأت بـ45% للمسافرين على رحلاتها إلى أثينا باليونان على الدرجة السياحية و20% تخفيضا على درجة رجال الأعمال، ويمكن للركاب الحجز وشراء التذاكر من الآن وحتى 31 ديسمبر الجاري والاستمتاع بالسفر حتى فبراير المقبل.
وأعلنت الشركة في بيان، الخميس، طرح أسعار تنافسية على رحلاتها من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أبوظبي بأسعار تبدأ بـ3381 جنيهًا للذهاب فقط، حال حجز التذاكر من الآن وحتى 15 ديسمبر الجاري، ويمكن للركاب السفر حتى نهاية مارس المقبل.
جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 7 رحلات أسبوعيًا إلى أثينا و14 رحلة أسبوعيًا إلى أبوظبي.
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