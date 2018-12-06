رئيس "الطاقة الذرية" لمصراوى: بيع نظائر مشعة بـ10 ملايين جنيه إلى الآن.. ونسعى لزيادة التصدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية إن الهيئة باعت نظائر مشعة بـ 10 ملايين جنيه إلى الآن، مشيرًا إلى أنه يعمل جاهدًا على إيجاد مصادر دخل بديلة للهيئة.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لمصراوي، أن الهيئة تقوم بإنتاج النظائر بشكل منتظم ويتم توريدها بصفة مستمرة ودائمة للمستشفيات المختلفة بمصر مقابل تصدير جزء بسيط لبعض الدول منها كوريا، منوهًا بأنه ستُجرى زيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مصر ستشهد انعقاد الدورة الرابعة عشر لفعاليات المؤتمرالعربى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي ستنطلق فعالياته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الحالي، والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وأضاف أن المؤتمر سيشهد تقديم بحوث علمية من مختلف الدول العربية ، حيث يصل البحوث المرتقب تقديمها حوالى 170 بحث يغطوا الأنشطة المختلفة للطاقة الذرية من عدة دول "تونس ومصر والعراق والمغرب والسودان واليمن"، مشيرًا إلى أن المؤتمر بيعقد كل عامين في إحدى الدول العربية.

وأكد أن مصر تستضيف المؤتمر للمرة الرابعة منذ إنشائه، إذ يناقش عدة محاور منها العلوم النووية الأساسية، وتطبيقات النظائر المشعة في الصناعة والزراعة وموارد المياه ومجالات المفاعلات النووية والخامات والوقود النووي والأمن والأمان النووي.

ومن المقرر أن تدور فعاليات المؤتمر حول الاستخدامات الطاقة ة السلمية للطاقة الذرية ،خاصة أن مصر من أكبر دول العالم فى استخدامات للطاقة الذرية فى مجالات الصناعة والزراعة والطب ومل ينقصنا كان توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وهو ما سيتم تفعيله في مفاعل الضبعة النووي.​