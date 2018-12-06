أخبار مصر | "الأرصاد" تعلن الطوارئ بشأن حالة الطقس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تعلن الطوارئ بشأن حالة الطقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، حالة الطوارئ، موضحة أن أن الساعات المقبلة، سوف تشهد حدوث انخفاض كبير وملحوظ بالنسبة لدرجات الحرارة، وهو الأمر الذي يجعل المواطنين يشعرون بالبرودة القارصة في بعض المناطق، وتسقط أمطار غزيرة ورعدية على العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بخصوص حالة الطقس في اليومين الماضين، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى أدنى مستوياتها خلال هذه الفترة، وسوف يلاحظ المواطنين وجود حالة من عدم الاستقرار على مستوى الطقس، وسوف تكون ذروة الطقس والبرودة اليوم الخميس، وستنخفض الجمعة.

وأردف في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" منذ قليل: "سيكون هناك نشاط في الرياح وانخفاض في درجة الحرارة غدًا الخميس، ويبدأ المناخ في التحسن والاستقرار بداية من يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن تتعرض عدة مناطق على رأسها السواحل الشمالية والقاهرة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد لأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، بداية من اليوم الخميس".

وطالب المواطنين بضرورة توخي الحذر في الساعات المقبلة وإرتداء الملابس الثفيلة قدر الإمكان.