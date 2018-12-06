شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية لـ«نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» بين مصر والكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية)، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3 يناير 2017. وفيما يلي نص الاتفاقية: عدد الجريدة الرسمية 6 ديسمبر 2018 by Elsanhory on Scribd

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية لـ«نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» بين مصر والكويت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .