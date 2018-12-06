شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبدو الأجواء داخل المقاتلة الأمريكية F15؟ شريف عامر يخوض تجربة القيادة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، على قناة إم بي سي مصر، تجربة قيادة المقاتلة الأمريكية بوينج F15، من خلال جهاز المحاكاة الموجود في معرض الأسلحة الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018.

وعرض البرنامج، في حلقته أمس، جولة داخل المعرض، قام "عامر" خلالها باستعراض أبرز الأسلحة العسكرية الموجودة بداخله، ولم تكن محاكاة تجربة قيادة المقاتلة الأمريكية هى الوحيدة، بل قاد المدرعة المصرية ST100 في تجربة محاكاة أخرى.

وكان حساب شركة بوينج للطائرات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قد احتفى بتجربة المحاكاة على قناة إم بي سي مصر، داخل جناح الشركة في معرض الأسلحة الدفاعية والعسكرية في مصر «إيديكس 2018».