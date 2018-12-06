شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 17 قرارا لرئيس الوزراء بتخصيص قطع أراض للمنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية 17 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراض للمنفعة العامة بعدد من المحافظات. وتخصصت الأراضى لإقامة مدارس ووحدات صحية ومعاهد ومحطات للصرف الصحى.



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