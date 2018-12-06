شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاقية للتعاون القانونى والقضائى بين مصر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارا الجمهورى رقم 104 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى مصر ودولة الكويت، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3-1-2017، مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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