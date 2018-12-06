شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة 3 أيام بسبب إصلاح الفواصل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى مساء اليوم الخميس إدارة مرور الجيزة عملية إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة لمدة 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيتم خلال اﻷعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، بدءا من الساعة 12 ليلا حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

ستكون تلك اﻷعمال فى صباح أيام "الجمعة، والسبت، والأحد" من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.