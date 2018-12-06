شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يتحدث عن تطوير التعليم الجامعى بقمة المعرفة فى دبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق، صباح اليوم الخميس فعاليات اليوم الثانى "قمة المعرفة 2018"، التى تعقد بمدينة دبى، تحت شعار "الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة" برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وبتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ويتحدث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى عن تطوير التعليم الجامعى بما بناسب تأهيل الشباب بعد التخرج لإدماجهم بسوق العمل داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تسليط الضوء حول دور الجامعات فى تأهيل الطلاب والبرامج التديبية الاساسية المؤهلة للطلاب.

وتشكل "قمة المعرفة" منصة سنوية دولية رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من صُنَّاع القرار والأكاديميين والمختصين من جميع أنحاء العالم، لبحث ومناقشة أهم وأبرز القضايا المعنية بعمليات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها، حيث تسلط الدورة الخامسة للقمة، الضوء على رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسى قائم على الاستثمار في المعرفة، وداعم لمفاهيم الابتكار والإبداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة فى تعزيز رفاهية ورخاء الإنسان، لتأسيس جيل متميز من روَّاد الأعمال ضمن بيئة أعمال محفزة.

وتم خلال القمة إطلاق أحدث نتاجات التعاون المشترك بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، من خلال "مشروع المعرفة"، وعبر إعلان نتائج كل من “مؤشر المعرفة العالمى" لعام 2018، و"تقرير مستقبل المعرفة"، وتقرير "قضايا معرفية فى سياق الثورة الصناعية الرابعة".

وشهد الحدث تكريم الفائزين بـ"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، ممن ألهمت انجازاتهم المعرفية البشرية في شتى المجالات، والفائزين بـ"تحدى الأمية" بدورته الأولى، والهادف إلى محو أمية 30 مليون شاب وطفل عربى حتى عام 2030، حيث حصلت وزارة التربية والتعليم على الجائزة فى إطار دور الحكومات الهادفة إلى محو الأمية، كما تم منح جائزة المعرفة لمؤسسة مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب.