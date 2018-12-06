شكرا لقرائتكم خبر عن قطر يليكس: تميم يجرى أكبر تغيير وزارى بالدوحة لتحسين صورته أمام الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قطر يليكس، التابعة للمعارضة القطرية، أن خسائر اقتصاد الدوحة دفعت تميم لاتخاذ قرارات، أوضحت ارتباكه بحثا عن كبش فداء لتحسين صورته أمام الشعب القطرى، حيث أجرى أكبر تعديل وزارى فى التاريخ.

ونشرت قطر يليكس، "فيديو" تحت عنوان "تخبط الدوحة.. الأفعى تأكل أولادها"، مضيفة خسائر اقتصاد قطر دفعت تميم لاتخاذ قرارات كشفت ارتباكه، حيث البحث عن كبش فداء لتحسين صورته أمام الشعب، فأجرى أكبر تعديل وزارى فى تاريخ دويلة الإرهاب، وكان عبد الله بن سعود، رئيس الأسواق المالية أولى الضحايا، حيث حمله تميم مسئولية هروب المستثمرين وانهيار البورصة، كما دفع محمد السادة وزير الطاقة فاتورة سياسيات التذلل، حيث عرضت الإمارة لانتقادات دولة بسبب عقود احتكار الغاز.

وضمت القائمة حسن المهندى وزير العدل فأطيح به حيث فشل فى إدانة الدول الأربعة بسبب إجراءات المقاطعة، بينما لم يفلت أحمد بن جاسم وزير الأقتصاد، من مقصلة العزل، حيث أطاح به للتغطية على الغزو التركى لأسواق الدوحة، كما أقصى محمد الرمحى وزير البلدية والبيئة عن منصبه، حيث حاول تدارك فشله فى مواجهة موجة الأمطار الغزيرة.