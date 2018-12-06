شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول لتلك الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى اسطنبول، ورحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 658 المتجهة إلى أبو ظبى، ورحلة شركة نسمة للطيران رقم 170 المتجهة إلى جدة.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 304 المتجهة إلى جدة، ورحلة طيران شركة الخليج رقم 80 المتجهة إلى البحرين، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.