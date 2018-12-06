أخبار مصر | طفرة في قناة السويس.. "مميش" يكشف التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طفرة في قناة السويس.. "مميش" يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، أن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الأربعاء، عبور 291 سفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 20.1 مليون طن.

وقال في بيان اليوم، إن الطفرة التي تشهدها حركة الملاحة في قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة في تطوير المجرى الملاحي للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التي استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التي لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 51 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.5 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 53 سفينة بحمولة 3.3 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 49 سفينة بحمولة 3.2 ملايين طن.

وعبرت قناة السويس يوم الإثنين 48 سفينة بحمولة 3.5 ملايين طن، وعبرت قناة السويس يوم الثلاثاء 47 سفينة بحمولة 3.6 ملايين طن، فيما عبرت أمس الأربعاء 43 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، ليصل إجمالي السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام الماضية إلى 291 سفن بحمولة 20.1 ملايين طن.