شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات معرض «إيديكس 2018».. الأبرز في صحف الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء و11 وزيرا وورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما تناولت باهتمام فعاليات اليوم الثالث والأخير لمعرض «إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الشأن المحلي.

تحت عنوان «السيسي: توفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً، مشددا على أهمية سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور نائب وزير الصحة لشؤون الدواء، ومساعد وزير الدفاع للقضاء العسكري، وقائد مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجهود الحكومة في توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع عرض مستجدات تطوير منظومة مترو الأنفاق، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل ذات الصلة، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة النهوض بمنظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي لمحورية دوره وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، كما وجه باتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع في تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوي الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية والتجمعات العمرانية الجديدة والإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العين السخنة، الذي يعد منفذاً بحرياً متميزاً على شاطئ خليج السويس، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الميناء، بما فيها منظومة الخدمات اللوجستية وتداول الحاويات، والذي سينعكس بشكل مباشر على النهوض بالظهير الصناعي للمنطقة وإسراع وتيرة الإنشاءات به بما يساعد على زيادة حجم الاستثمار المصري والأجنبي بالمنطقة.

وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه الرئيس بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

وتحت عنوان «القوات المسلحة توقع العديد من عقود التسليح مع كبري الشركات العالمية» ذكرت صحيفة «الأخبار» أن القوات المسلحة وقعت عددا من العقود ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة بمعرض إيديكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية وذلك في إطار حرص القيادة السياسة والعامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث القدرات العسكرية المصرية.

وأضافت الصحيفة أن مذكرات التفاهم شملت مذكرة لإنشاء شركة مصرية فرنسية تتمثل في شراكة بين كل من شركة نافال جروب الفرنسية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة والتأمين الفني لجميع الوحدات الفرنسية العاملة بالقوات البحرية المصرية كذلك أعمال التدريب.

كما شملت توقيع مذكرة أخرى بين القوات البحرية المصرية وشركة سلنجر الفرنسية للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتسويق والبيع لمنتجات الشركة من القوارب المطاطية القتالية السريعة والحصول على رخصة حق التصنيع والبيع والتسويق بالشرق الأوسط وأفريقيا حصرياً بترسانة القوات البحرية المصرية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية وقع مع مدير تنفيذ العقود بشركة داسو الفرنسية اتفاقية التأمين الفني الخاصة بالطائرات متعددة المهام طراز رافال. وتنص الاتفاقية على التدفق المستمر لقطع الغيار وذلك للحفاظ على الصلاحية الفنية للطائرات لضمان الاستغلال الأمثل لقدراتنا القتالية بما يحقق الجاهزية لتنفيذ المهام التدريبية والدفاعية، كما وقع قائد القوات الجوية اتفاقية لتدبير طائرات موجهة بدون طيار مع المدير التنفيذي لشركة كاتيك الصينية.

كذلك وقع الفريق على فهمي قائد قوات الدفاع الجوي مع المدير التنفيذي لشركة ليوناردو الإيطالية اتفاقية توريد أجهزة رادار متطور لصالح قوات الدفاع الجوي وأكد الفريق على فهمي بأنة تمت الدراسة العلمية الدقيقة المستفيضة لهذه النوعية من الرادارات والتي تعزز الإمكانيات القتالية لقوات الدفاع الجوي باكتشاف الأهداف الجوية بكافة أنواعها وتحت مختلف الظروف.

وفي ذات السياق، وتحت عنوان «إقبال جماهيري حاشد وجوائز للمشاركين» ذكرت صحيفة «الأخبار» أن معرض «إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية والعسكرية شهد، في اليوم الثالث والختامي للمعرض، إقبالا جماهيريا ضخما من قبل المواطنين المدنيين وطلاب الجامعات والكليات المدنية والعسكرية، لتفقد أجنحة المعرض العملاق والاطلاع على أحدث الأسلحة والمعدات في العالم والتي تعرض لأول مرة في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من الأسر المصرية حرص على الحضور إلى المعرض مبكرا واصطحاب أطفالهم معهم بعضهم يحملون الأعلام المصرية، وحضر أطفال آخرون يرتدون زي الجيش المصري وحرصوا على التقاط الصور التذكارية داخل الجناح المصري ومتابعة عروض الموسيقات العسكرية الممتعة والتي لم تتوقف طوال أيام المعرض عن تقديم معزوفات من مصر ومختلف أنحاء العالم والتي كان جمهور المعرض يتفاعل معها باستمرار.

وأشارت صحيفة «الأهرام» إلى أن المعرض شهد سحبا على عدد من الجوائز منها ٥ أجهزة «لاب توب» و١٠ أجهزة «تابلت»، تشجيعا للزوار وأعربت الوفود الرسمية من مختلف دول العالم عن سعادتها البالغة بتنظيم مصر لهذا الحدث العالمي الضخم الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط وشمال أفريفيا.

وأكدت الصحيفة أن الوفود العسكرية رفيعة المستوي التي حضرت من دول العالم الكبرى حرصت على متابعة أحدث الأسلحة الطرق التي تستخدمها القوات المسلحة المصرية لمواجهة الإرهاب وذلك لرصد أبعاد التجربة المصرية، في القضاء على الإرهاب.

في سياق آخر، وتحت عنوان «تيسيرات جديدة للمستثمرين وصغار المزارعين في مشروع الـ1.5 مليون فدان» ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر 7 قرارات جديدة تشمل إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة بدر على مساحة 429 فدانا، تختص بإنتاج الغزل والملابس الجاهزة والأقمشة والمفروشات، كما تشمل إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تتولى وزارة النقل تنفيذ وتشغيل هذا المشروع.

وقالت إن الدكتور مدبولي تابع مع عاطر حنورة رئيس شركة «تنمية الريف المصري الجديد» التيسيرات التي تقدمها الشركة للمستفيدين من مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، حيث قال حنورة إن هذه التيسيرات تؤكد أنه مشروع قومي وليس تجاريا، كما أن آلية حق الانتفاع تساعد على تذليل العقبات المادية والاستثمارية للمتعاقدين من المستثمرين وصغار المنتفعين، وتحفيز واضعي اليد الجادين على تقنين أوضاعهم.

وأوضح أنه سيتم طرح أراض بقيمة سنوية ألف جنيه مقابل حق الانتفاع للفدان ولمدة 25 عاما تسدد على أقساط نصف سنوية وبزيادة 10 % كل 3 سنوات، كما تشمل التيسيرات الأراضي المخصصة للشباب إضافة لأراضي المستثمرين.

وفي قطاع الثقافة، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن رئيس الوزراء تلقى تقريرا من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بشأن المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرا في 9 قطاعات، وتشمل قصور الثقافة وتطوير دار الكتب، وعددا من المتاحف واستوديو الأهرام التابع للمركز القومي للسينما.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي أصدر قرارا بتحديد اختصاصات كل من نائبي وزير التربية والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما قرر إضافة صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك لدعم أنشطتها، وعدم جواز الحجز على أموالها.

ولفتت إلى أن مدبولي أصدر قرارا بتعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الأفريقية ليصبح «كلية الدراسات الأفريقية العليا».

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاما متفاوتة ما بين السجن المؤبد والبراءة لـ 12 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة للمتهم مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بالضرب المفضي للموت عمدا وإحداث عاهات مستديمة ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث ثورة 30 يونيو.

وأوضحت الصحيفة أن منطوق الحكم جاء في 6 بنود تضمنت معاقبة المتهمين مصطفى درويش وعبدالرحيم محمد ومحمد بديع ومحمد خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود أبوزيد الزناتي بالسجن المؤبد لإدانتهم بتهمة الضرب المفضي للموت للمجني عليهم، وبراءتهم من تهمتي القتل والشروع فيه وحيازة وإحراز مفرقعات، وبراءة كل من محمد سعد الكتاتني وأيمن هدهد وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأسامة أبوبكر الصديق، وعدم جواز الادعاء المدني المقام من والد مجني عليه وآخرين.

وأضافت الصحيفة إلى أن الحكم صدر برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوى وحسن السايس وحضور وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد عادل.

وتحت عنوان «طقس غير مستقر والتحسن من غد» ذكرت صحيفة «الأهرام» أنه سيستمر اليوم تأثر البلاد بالموجة الباردة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتساقط الأمطار على العاصمة والمحافظات.

وأضافت أن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقع استمرار هطول الأمطار التي قد تكون غزيرة رعدية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما توقع عبدالعال بدء تحسن الأحوال الجوية غدا.