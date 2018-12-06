شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 6 ديسمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر محكمة جنايات الجيزة حكمها في إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف النزهة» التي وقعت في ديسمبر 2013.

تنظر محكمة جنايات القاهرة في المعارضة المقدمة من كل من عبدالحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدي الفخراني على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، ومحمود السقا بتغريمه مبلغ قدره 30 ألف جنيه، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء» بمعهد أمناء الشرطة.

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين يوما للثقافة والفن السوداني، بحضور سفير السودان في مصر عبدالمحمود عبدالحليم، والدبلوماسي المصري فخري أحمد عثمان وعدد من الدبلوماسيين، تضم معرض فن تشكيلي في بهو النقابة لعدد من الفنانين التشكيليين السودانيين، ومعرضا للمنتجات البيئية والمشغولات التراثية السودانية، وأمسية شعرية لشعراء من مصر والسودان وندوة أدبية.

تبدأ بالعاصمة السويدية مفاوضات السلام لحل الأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة وفد الحكومة اليمنية الشرعية الذي وصل أمس الأربع إلى السويد ووفد يمثل الحوثيين كان قد وصل أمس الأول بمرافقة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث على متن طائرة مقدمة من حكومة الكويت.

يصل وزير خارجية كوريا الشمالية «ري يونج هو» إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، يبحث خلالها مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين فرص تطوير علاقات التعاون الثنائي والقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال زيارته الحالية إلى روسيا، عددا من الاتفاقيات في مجالات الدفاع، والمال، والنفط، والتجارة.