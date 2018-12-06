شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتسلم اليوم أسئلة الأول الثانوى من القومى للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسلم اليوم الخميس مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، مظاريف أسئلة امتحان الصف الأول الثانوى ضمن أول امتحان تجريبى يعقد لطلاب الأول الثانوى فى المنظومة الجديدة بالثانوية التراكمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات تتوجه إلى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى لاستلام مظاريف الأسئلة مغلقة على أن يتم وضعها فى المطابع بالمديريات وطباعتها وتظريفها، لافتة إلى أن المديريات تطبع الأسئلة فى شكل البوكليت حيث يتم تصوير الأسئلة.

وأوضحت الوزارة أن الطالب سوف يجب فى ورقة الأسئلة بعد ضم الورقتين إلى بعضهم.

الجدير بالذكر، أن أول امتحان تجريبى لطلاب الصف الاول الثانوى يبدأ 13 يناير المقبل وينتهى 24 من نفس الشهر.