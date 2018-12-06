شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توفر ألبان الأطفال وفيتامين أ بالوحدات الصحية بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، توفير ألبان الأطفال بالوحدات الصحية بالقاهرة والمحافظات، وتابعت: "توفير فيتامين أ للأم والطفل بالمجان". وقالت الدكتوره سعاد عبد المجيد لـ"الخليج 365" أن الوزيرة هالة زايد تتابع برامج رعاية الأمومة والطفولة بشكل دائم وتوجه بتوفير الخدمة للأطفال بشكل دائم لمكافحة نقص فيتامين أ بين الأمهات والأطفال. وتابعت سعاد عبد المجيد أن عمليات الرقابة والمرور مفعلة على جميع الوحدات لضمان وصول الأدوية والخدمات للمستحقين.

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توفر ألبان الأطفال وفيتامين أ بالوحدات الصحية بالقاهرة والمحافظات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .