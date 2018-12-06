شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات يتصدى لمشكلة الزيادة السكانية بحضور وزيرة الصحة 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمر صحفى يوم 15 ديسمبر الجارى تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية "بحضور الدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلى المجتمع المدنى، ومن المقرر استعراض التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلقت فيه وزارة التضامن الاجتماعى مشروع 2 كفاية لمواجة الزيادة السكانية حيث يستهدف المشروع مليون و148 ألف أسرة من المستفيدين من برنامج "تكافل" لديها "ثلاثة أطفال أو أقل" فى عشر محافظات تُعد المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة وهى "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان"، كما تم افتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى للحد من الزيادة السكانية.