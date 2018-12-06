كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد": هذه المناطق ستشهد تساقط ثلوج خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "البيان"، أنه خلال الساعات القادمة تبدأ ذرورة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتعرض السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد لأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.
ونوه، إلى أننا سنشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مناشدًا المواطنين بتوخي الحذر حيثما كانوا.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | "الأرصاد": هذه المناطق ستشهد تساقط ثلوج خلال الساعات المقبلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .