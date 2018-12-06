أخبار مصر | "الأرصاد": هذه المناطق ستشهد تساقط ثلوج خلال الساعات المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد": هذه المناطق ستشهد تساقط ثلوج خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيان يستعرض الأحوال الجوية خلال القادمة.

وأوضح "البيان"، أنه خلال الساعات القادمة تبدأ ذرورة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتعرض السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد لأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

ونوه، إلى أننا سنشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مناشدًا المواطنين بتوخي الحذر حيثما كانوا.

