أخبار مصر | "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم.. وتؤكد: أمطار غزيرة بهذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم.. وتؤكد: أمطار غزيرة بهذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غير مستقر، اليوم الخميس، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، وحتى شمال الصعيد وسيناء وتكون غزيرة أحيانا.
وأضافت الهيئة في بيانها، أن تكاثر السحب يزيد من الإحساس بالبرودة، كما تزيد اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
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