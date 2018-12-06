شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تشكل لجانا لتطوير الزراعة والإنتاج الحيوانى مع "البيطريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، يشارك النقابة فى خطتها لتطوير قطاع الزراعة، من خلال عضويته لأحد اللجان الفنية التى تم تشكيلها مؤخرا بالنقابة، موضحا أن الإنتاج الزراعى ينقسم إلى 3 أنواع رئيسية، هى: نباتى وحيوانى وسمكى، مشيرا إلى أن صحة الحيوان والخدمات البيطرية جزء أساسى من النشاط الزراعى.

وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تجتمع اللجان نهاية الشهر الجارى، لإعلان بدء أعمالها رسميا، لافتا إلى أنه يأمل أن تنتهى أعمال كافة اللجان خلال 3 أشهر، ليتم إعداد تقرير حول رؤية الخبراء أعضاء اللجان، وإرساله للجهات المعنية فى الدولة.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن اللجان الفنية ستتناول 7 محاور أساسية، هى: مناقشة خطة التنمية المستدامة 2030 ودور قطاع الزراعة بها، إعداد قائمة بتحديات وعقبات تحديث الزراعة المصرية، إعداد مقترح لترويج معدات استهلاك المياه والخطة التنفيذية لتطوير الرى الحقلى بالوادى والدلتا، إعداد مقترح لنشر استخدامات الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى، وإعداد مقترح للتكيف مع تغيرات المناخ فى القطاع الزراعى، وإعداد خريطة محصولية لقطاع الزراعة، بجانب إعداد قائمة بمجموعة من المشروعات الريادية للزراعة المستدامة.